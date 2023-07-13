红帽 Linux 发行版 RHEL 更新 9.2 版本：提升自动处理能力，改善系统镜像创建流程

IT之家 7 月 13 日消息，红帽企业级 Linux 操作系统（RHEL）去年进入了第 9 版，5 月推出 9.0 版，11 月发布 9.1 版。虽然近日红帽因限制旗下 RHEL 源码使用许可，受到业界普遍抨击，但红帽依然根据产品生命周期的预定规划，发布了 RHEL 9.2 版本。

▲ 图源红帽 RHEL

IT之家发现，在 RHEL 9.2 版本更新中，红帽持续扩展 RHEL 系统角色（System Roles）的功能，以及 Ansible 自动化处理平台针对 RHEL 使用的专属内容，目的是支持大量部署的环境时，通过将常见的系统管理工作自动化，提升配置时的一致性与系统维护时的效率。

▲ 图源红帽 RHEL 演示

红帽表示，在 RHEL 9.2 版本中，用户只需要具备基本的 Linux 知识，就能完成配置、身份认证、部署等工作，若运用系统角色来进行这些流程，也能保障后续的部署稳定性，得益于自动化处理的特性，未来 RHEL 升级能够更顺畅，并可减少升级过程时面临的各种中断情况。

除此之外，RHEL9.2 与 8.8 也增加 rhc（Remote host configuration）、journald（Systemd-journald）、ad_integration（Microsoft Active Directory integration）等 3 种系统角色。

其中的 ad_integration 被添加到 rhel-system-roles 套件，全名为 rhel-system-roles.ad_integration，能协助 RHEL 系统直接整合到 Active Directory，便于管理员集中掌控用户组的一切行为。

加入到 rhel-system-roles 套件的 rhc，则是一项支持服务，可以自动将用户的 RHEL 系统注册到 Red Hat Subscription Management（RHSM）或是 Satellite 服务器，便于用户即时与红帽专家进行联系，解决过程中可能遇到的种种问题。

至于 journald 这个系统角色，可自动设定 RHEL 系统的 systemd 日志收集配置。基本就是一个日志存储器，更便于用户持续收集系统各项日志信息。

▲ 图源红帽 RHEL

而在系统镜像的标准化和统一处理方面，RHEL 提供的组建工具 Image Builder 也增加了多种功能，例如，可在系统镜像设置单位专属的安全规则，或是为了提升 Iot 等设备安全性而定义的条件限制。

▲ 图源红帽 RHEL

在网页控制台方面，RHEL 新版可运用网络绑定硬盘加密（Network Bound Disk Encryption，NBDE），设置自动加密硬盘功能，以更简单、直观的图形界面来保护静态资料的安全性。

▲ 图源红帽 RHEL

除此之外，用户也可以在 RHEL 网页控制台选定常用的全系统通用密码学政策（system-wide crypto policies），确保所有相关系统配置项符合各种特定需求。

▲ 图源红帽 RHEL

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。