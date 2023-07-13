甲骨文嘲讽红帽“背叛开源”：欢迎任何派生自 Oracle Linux 的发行版

IT之家 7 月 13 日消息，红帽此前对 RHEL 源代码政策进行了种种限制，招致了业界广泛不满。

甲骨文旗下派生自 RHEL 的 Oracle Linux 日前也对该政策进行了表态。甲骨文在新闻稿中表示，他们将会继续开发 Oracle Linux，使其与 RHEL 保持兼容，并公开免费提供该发行版的二进制文件和源代码，但 IT之家注意到，甲骨文并没有提到将采取哪些步骤来获取 RHEL 未来版本的源代码。

甲骨文还在公告中表示，他们欢迎任何派生自 Oracle Linux 的发行版，无论是社区发行版或是商业发行版，他们都很高兴与这些发行版的开发商合作，以简化流程，共同构建 Oracle Linux 生态，并确保 Oracle 软件产品在这些发行版上获得认证。

▲ 图源 甲骨文

此前，红帽在回应新政策的文章中提到：

我们不是简单地拿来上游软件包并进行重建。在红帽，成千上万的开发者花费时间编写代码，实现新功能、修复漏洞、集成不同的软件包，然后长期提供支持服务。

甲骨文认为这主要是因为 IBM 不愿意为 RHEL 开发者付钱，并嘲讽 IBM 如果想省钱，可以直接购买甲骨文的产品，截至发稿，红帽公司暂未对此发布评论。

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