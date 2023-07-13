中国首份新能源汽车充换绿电地图发布

IT之家 7 月 13 日消息，世界自然基金会（WWF）北京代表处和中国电力企业联合会近日联合发布中国首份新能源汽车充换绿电地图，并以“共助充换绿电，创享零碳未来”为主题在北京举行了发布会，积极响应 2023 全国低碳日。

▲ 图源 WWF 官微

IT之家从 WWF 官微获悉，该地图是中国首个汇集绿色充换电站信息的地图，也是全球首个展示电动汽车绿电消纳的平台。地图通过图文和动态演示的方式展示绿电站形态、城市布局及运营商情况，车主可以通过地图寻找绿色充换电场站，完成绿电消费，切身参与气候行动。

WWF 北京代表处首席代表卢伦燕在致辞中表示，应对气候变化的行动孕育着巨大的发展机遇，“双碳”目标的提出描绘了实现绿色低碳高质量发展的宏伟蓝图。在新能源汽车领域，中国已经成为了全球最大的新能源汽车市场，充换电站的使用频次也将更加活跃。

卢伦燕认为，“电动汽车充换绿电倡议及试点平台”（简称 GEV-EVsGoGreen）切实为车主提供了绿电充换指引，为实现绿色低碳出行提供助力，能有效推动能源侧、交通侧降碳减排。

中国电力企业联合会副秘书长、中电联电动交通与储能分会会长刘永东在致辞中指出，中国已成为世界电动汽车保有量最大的国家，新能源汽车肩负着绿色能源电力转型的巨大责任。让新能源汽车真正使用绿电已成为行业共识，为此中国电力企业联合会和 WWF 在行业内发出号召，推动充换绿电的广泛应用。希望车企、桩企、电网公司联合起来，带动充电服务运营商，更好引导产业向高质量绿色发展。

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