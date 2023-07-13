8 月 11 日发行，《尘封大陆》游戏要求配置公开

IT之家 7 月 13 日消息，《尘封大陆》（Atlas Fallen）是由 Deck13 开发、Focus Entertainment 发行的一款游戏，将于 2023 年 8 月 11 日发行。

游戏开发商 Deck13 于今天公布了《尘封大陆》游戏的系统需求配置，IT之家在此附上相关信息如下：

最低配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10 64-bit

处理器: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 3 1200

内存: 8 GB RAM

显卡: 4 GB VRAM, GTX 1050 Ti / RX 470

存储空间: 需要 35 GB 可用空间

附注事项: 30 FPS in 1920x1080 with the "Low" preset (Vulkan API)

推荐配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10 64-bit

处理器: Intel Core i7-9800X / AMD Ryzen 5 3600

内存: 16 GB RAM

显卡: 8 GB VRAM, GTX 1070 Ti / RX 5700

存储空间: 需要 35 GB 可用空间

附注事项: 60 FPS in 1920x1080 with the "Very High" preset (Vulkan API)

这款游戏介绍如下：

于尘埃中崛起，将人类从堕落神灵的压迫中解放出来。

在这片永恒之地上御沙而行，这里充满了古老的危险、谜团和过去的碎片。使用强大的变形武器和毁灭性的沙动力超能力，进行壮观的超能力战斗，猎杀传奇怪兽。

瞄准并收集敌人的真气，塑造你自己的自定义游戏风格，在完全多人合作或单人剧情战役中为人类打造一个新时代。

于尘埃中崛起，掀起风暴。

驾驭狂沙，探索充满秘密、不同区域和危险的独特奇幻世界

在英勇的超能力战斗中单独或与朋友一起狩猎传奇生物

释放你的力量，创造致命的变形武器

以独特的自定义技能和超能力崛起，成为终极冠军

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