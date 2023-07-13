社区模拟休闲生活类 MMO 游戏《Palia》8 月 10 日开启公测

IT之家 7 月 13 日消息，总部位于美国的游戏工作室 Singularity 6 近日官宣，旗下的生活模拟 MMO 游戏《Palia》将于 7 月 25 日进行最终压力测试，8 月 2 日封测、8 月 10 日公测。

游戏工作室 Singularity 6 初创团队成员来自 Riot Games、Blizzard、Zynga、Epic Games 和 Sony 等诸多工作室，其开发实力不容小觑。

封测和公测和此前《Palia》测试不同的是，不会重置进度，也不需要签署保密协议，参与者可以自由广播，分享屏幕截图和视频。

《Paila》 是一款社区模拟 MMO ，玩家可以在其中建造家园和生活、与各种角色成为朋友，并与其他玩家一起体验不断发展的叙事。

IT之家在此附上官方介绍如下：

如果你想远离忙碌喧嚣的生活，那么是时候回到帕利亚家园的怀抱了！

玩家可在这款免费游玩的多人模拟游戏中展开你的冒险旅途，置身于令人惊叹的全新世界并打造真正属于你的天地。

当你开始在恬静的吉力马村冒险时，你会发现帕利亚不仅仅是简单的农场生活……

与其他玩家一同进入这个世界，解开关于古代人类的层层谜团。

结识当地的玛基人，了解他们背后的故事，建立友谊甚至浪漫关系！

透过磨练捕鱼、狩猎、务农、手工艺、烹饪等技能回馈社区！

透过帕利亚的深度装饰和自订功能，打造独一无二的家园。

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