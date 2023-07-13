推特起诉四家实体恶意抓取数据，此前限制用户阅读量

IT之家 7 月 13 日消息，根据美国当地电视台 WFAA 的报道，推特（Twitter）已经在得克萨斯州的达拉斯县地区法院起诉了四个未知的实体，指控他们进行数据抓取（data scraping），即通过自动化的方式从推特网站上获取大量的数据。推特称，这些被告的 IP 地址发送的注册请求远远超过了任何一个人能够发送的数量，严重占用了推特的服务器资源。

IT之家此前报道，推特最近因为限制了用户每天能够阅读的推文数量而受到批评，马斯克曾解释说这是为了防止数据抓取的行为。他在周四回复一条提到数据抓取诉讼的推文时说：“有几个实体试图在短时间内抓取所有曾经发过的推文，这就是我们不得不设置限制的原因。”

值得注意的是，马斯克限制用户阅读量不久后，马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）的 Meta 公司就推出了推特的竞品 Threads 应用，该应用在上线五天内就吸引了超过一亿用户注册。推特曾威胁要起诉 Meta，指责其雇佣了曾经接触过其商业机密和其他机密信息的前员工。

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