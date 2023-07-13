华为首席法务官：华为反对过高的专利收费，支持合理的专利保护和技术分享

IT之家 7 月 13 日消息，在今日的华为 2023 创新和知识产权论坛上，华为首席法务官宋柳平发表演讲。

宋柳平在演讲中表示，华为坚信尊重和保护知识产权是创新的必由之路。华为注重自有知识产权的保护，也尊重他人知识产权，寻求平衡的知识产权策略。华为反对过高的专利收费，支持合理的专利保护和技术分享。华为与全世界主要 ICT 企业达成了专利交叉许可，并积极通过自身实践致力于行业和国家的创新和知识产权环境的完善。华为愿意与产业伙伴一同推动构建合理的专利保护氛围，实现产业的共同发展。

宋柳平还介绍，华为 2022 年研发投入达到 1615 亿人民币，占全年收入的 25.1%，处于历史高位，十年累计投入的研发费用超过 9773 亿人民币。在高额的研发投入之下，截止 2022 年底，华为在全球共持有有效授权专利超过 12 万件。

IT之家附演讲全文：

女士们先生们，各位媒体朋友们，

大家好！欢迎大家来参加今天的“跨越创新边界 2023 创新和知识产权论坛”。

在去年 6 月份，我们举办了第三届创新和知识产权论坛，发布了华为公司第四届“十大发明”，并与业界和行业专家，共同探讨和交流了知识产权许可与创新的广泛价值。

回顾 2022 年，严峻的外部环境和非市场因素，继续影响着公司经营。面向未来，华为持续加大研发投入，2022 年研发投入达到 1615 亿人民币，占全年收入的 25.1%，处于历史高位，十年累计投入的研发费用超过 9773 亿人民币。在高额的研发投入之下，截止 2022 年底，华为在全球共持有有效授权专利超过 12 万件。华为将大量的创新成果通过专利的方式向业界公开，愿意与全世界分享领先的科技创新成果，支撑全球产业和千行百业可持续地共同发展。

面向行业，华为始终坚持以开放、合作、共赢的态度，与产业伙伴一同构建人类共同发展的生态系统。随着产业技术的变化，万物互联，万物智能，产业融合成为一种趋势。华为愿意同千行百业协同，实现产业融合。尊重和保护知识产权，促进技术的合理保护和分享，千行百业才能共同促进产业发展。

华为坚持长期投入研究与开发，不断丰富自身知识产权积累，是目前全球最大的专利持有企业之一。华为坚信尊重和保护知识产权是创新的必由之路。作为创新者以及知识产权规则的遵循者、实践者和贡献者，华为注重自有知识产权的保护，也尊重他人知识产权，寻求平衡的知识产权策略。华为反对过高的专利收费，支持合理的专利保护和技术分享。华为与全世界主要 ICT 企业达成了专利交叉许可，并积极通过自身实践致力于行业和国家的创新和知识产权环境的完善。华为愿意与产业伙伴一同推动构建合理的专利保护氛围，实现产业的共同发展。

华为重视研究与创新，愿意与世界开放合作，共同探索科学技术前沿，推动创新升级，为全行业、全社会创造价值。

通过本届论坛活动，我们将继续宣传知识产权保护和分享两者的重要性，展示华为创新实例，一如既往地以开放透明的态度，和业界、公众、媒体进行坦率的交流与探讨，并回答大家的疑问和问题。

最后，感谢莅临本次活动的各位线上和线下的各位嘉宾以及媒体朋友们，祝本次活动圆满成功。

谢谢大家！

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