微软正为 Win11 开发新的“TPM 故障排除器”

IT之家 7 月 13 日消息，微软今日发布了 Windows 11 Canary 预览版 25905，该版本将 Rust 语言引入了内核，并带来了一些改进。同时微软商店也迎来了更新，可以显示最低价格信息。除了这些官方公布的变化之外，微软还在 Windows 安全应用（Windows Security）中增加了一个新的 TPM 故障排除器选项。

TPM 是指可信平台模块，是一种芯片级的安全功能，可以保护电脑免受恶意软件和黑客的攻击。Windows 11 要求电脑必须支持 TPM 2.0 才能安装和运行。然而有时候用户可能会遇到一些错误信息，比如“无法获取 TPM 信息，请联系设备制造商”等。这时候，就需要用到 TPM 故障排除器来解决问题。

如下图所示，上面是之前版本 25314 中的安全处理器故障排除菜单，下面是新版本 25905 中的菜单。可以看到，在错误信息下面多了一个“TPM 故障排除器（TPM troubleshooter）”部分。如果出现错误信息，故障排除器就会提供可能的解决方案。

目前，这个选项还没有在所有更新后的系统上出现，所以可能正在逐步推出。

微软曾经详细解释过 TPM 2.0 和 VBS（基于虚拟化的安全）等功能的好处，并且通过一个演示来说明这些功能如何防御黑客等网络安全威胁。不过，安全研究人员最近发现了一个名为“faulTPM”的漏洞，它可以绕过 AMD Ryzen 系统上的 fTPM。有时候，Windows 组件中的缺陷，比如 Defender，也会导致系统无法检测到 TPM。此外，还存在 TPM 认证方面的错误。

IT之家注意到，最近一位微软高管暗示，未来的 Windows 11 版本可能会增加更多类似于 TPM 的安全处理器。

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