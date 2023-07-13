华为去年专利收入达 5.6 亿美元，4G / 5G 手机每台收费上限 1.5/2.5 美元

IT之家 7 月 13 日消息，华为今日在深圳召开“跨越创新边界 ——2023 创新和知识产权论坛”。华为副总裁、知识产权部部长樊志勇表示，2022 年，华为专利许可收入为 5.6 亿美元（IT之家备注：当前约 40.15 亿元人民币）。

樊志勇还表示，截至目前华为已累计签署近 200 项双边许可协议。此外，超过 350 家公司已通过专利池获得华为专利许可。华为历史上累计支付的专利许可费约是许可收入的三倍。

华为还在此次论坛上公布了其 4G 和 5G 手机、Wi-Fi 6 设备和物联网产品的专利许可费率。华为是这些领域标准必要专利最大的持有企业之一。

华为对 4G 和 5G 手机设置的许可费率上限分别为每台 1.5 美元（当前约 11 元人民币）和 2.5 美元（当前约 18 元人民币），对 Wi-Fi 6 消费类设备设置的许可费率为每台 0.5 美元（当前约 3.585 元人民币）。对于以物联网技术为核心的设备，华为设置的许可费率是净售价的 1%，每台费率最高不超过 0.75 美元（当前约 5.378 元人民币），而对于通过物联网增强联接的设备，许可费率则为每台 0.3–1 美元（当前约 7.17 元人民币）。

樊志勇在论坛上强调，建立一个保护创新者、让创新者得到合理回报并鼓励他们持续创新的良性循环是可持续创新的关键。他表示：“华为对专利许可采取平衡的策略。我们认为，收取合理的专利许可费会激励创新，推动创新成果的应用。”

华为还在本次活动上发布了其官方许可网站。该网站提供了华为双边许可计划的详细信息，涵盖手机、Wi-Fi 和蜂窝物联网领域。

据官方介绍，华为近十年累计投入的研发费用达到 9773 亿人民币。2022 年，华为研发费用支出为 1615 亿人民币，占其全年收入的 25.1%。华为在 2022 年欧盟工业研发投资排行榜上位列第 4 位。

目前，华为已与三星、OPPO 等领先科技企业以及梅赛德斯-奔驰、奥迪、宝马、保时捷、斯巴鲁、雷诺、兰博基尼和宾利等顶级汽车制造商达成了专利许可安排。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。