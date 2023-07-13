联想官宣拯救者 R9000X 2023 笔记本：搭载 R7 7840H，7 月 29 日发布

IT之家 7 月 13 日消息，联想日前官宣了拯救者 Y9000X 2023 笔记本，其将在 7 月 22 日 Bilibili World 2023 活动发布。今日，联想宣布拯救者 R9000X 2023 笔记本将在 7 月 29 日发布。

根据联想海报，拯救者 R9000X 2023 笔记本将搭载 AMD 锐龙 7 7840H 处理器。外观方面，拯救者 R9000X 2023 采用深色设计，而 Y9000X 2023 则采用白色设计。

据IT之家此前报道，联想今年 3 月份在海外发布了第 8 代 Legion Slim 笔记本，即国内的 Y9000X 和 R9000X 系列轻薄游戏本。

配置方面，新一代 R9000X 将搭载 AMD 7040 系列处理器，独显可选 RTX 4070 GPU，整机性能释放高达 140W。此外，新一代 9000X 可选配高达 32GB 的 5600MHz DDR5 内存，屏幕可选 2K 240Hz VRR 500nit 面板，还可选 3.2K 165Hz VRR 430nit 面板。

其他方面，该系列笔记本最高搭载 99.99Wh 电池，配备 230W 超薄适配器，两个 USB-C 端口均支持 140W 充电。该系列笔记本最薄处只有 17.99 毫米，重量不到 2 千克。

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