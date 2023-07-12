联想 ThinkPad T14 2023 锐龙版笔记本即将推出：搭载 R7 PRO 7840U

IT之家 7 月 12 日消息，联想 ThinkPad T14 2023 笔记本的酷睿版已在今年 5 月推出，售价 7499 元起。现在，联想官网已经公布了 ThinkPad T14 2023 锐龙版的详细参数信息，预计该系列笔记本将在不久后上市。

IT之家整理联想 ThinkPad T14 2023 锐龙版参数如下：

这款笔记本搭载 AMD R7 PRO 7840U 处理器，规格上与 R7 7840U 基本相同，为 8 核 16 线程，配备 Radeon 780M 核显，但增加了更多的安全性和可管理性。

其他方面，这款笔记本配备 14 英寸屏，最高可选 2880x1800 OLED 面板，400 尼特亮度，100% DCI-P3 色域，获得了 DisplayHDR True Black 500 认证。

内存可选 32GB LPDDR5x-6400 型号，SSD 可选 2TB。机身尺寸为 317.7 x 226.9 x 17.9 mm，重量 1.34kg 起。接口包括 HDMI 2.1、USB4、有线网口等。

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