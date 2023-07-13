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Gartner 称 2023Q2 全球 PC 出货量下降 16.6%：联想下降 20.8%、苹果下降 0.3%

2023/7/13 8:49:11 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 13 日消息，根据市场调查机构 Gartner 公布的最新统计数据，2023 年第二季度全球 PC 出货量总计 5970 万台，同比下降 16.6%，在连续七个季度同比下降之后，PC 市场显示出初步企稳的迹象。

IT之家根据报告内容，汇总信息如下

  • 联想本季度出货量为 1431 万台，同比下降 20.8%，市场占有率为 24%，相比较 2022 年同期下降了 1.3 个百分点；

  • 惠普本季度出货量为 1345 万台，同比下降 0.9%，市场占有率为 22.5%，相比较 2022 年同期增长了 3.5 个百分点；

  • 戴尔本季度出货量为 1039 万台，同比下降 21.8%，市场占有率为 17.4%，相比较 2022 年同期下降了 1.2 个百分点；

  • 苹果本季度出货量为 529 万台，同比下降 0.3%，市场占有率为 8.9%，相比较 2022 年同期增加了 1.5 个百分点；

  • 宏碁本季度出货量为 402 万台，同比下降 21.1%，市场占有率为 6.7%，相比较 2022 年同期下降了 0.4 个百分点；

  • 华硕本季度出货量为 388 万台，同比下降 17.3%，市场占有率为 6.5%，相比较 2022 年同期下降了 0.1 个百分点

参考

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