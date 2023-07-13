消息称特斯拉正与印度就投资建厂进行谈判，计划年产能达 50 万辆

IT之家 7 月 13 日消息，据印度时报等多方媒体，特斯拉已开始与印度政府讨论一项投资提案，在该国建立一家汽车工厂，年产能高达 50 万辆。据称，印度商务部已与马斯克就此事进行谈判。

报道援引政府消息人士的话称，特斯拉也在考虑利用印度作为出口基地，计划向印太地区国家运送汽车。

值得一提的是，在上个月与马斯克的会面中，印度总理纳伦德拉・莫迪也表示这家汽车制造商将在该国进行“重大投资”。

据称，特斯拉印度新厂将用来生产传闻中那款“2.5 万美元”的低价电动汽车（Model 2 / Q），在印度为 200 万卢比（IT之家备注：当前约 17.5 万元人民币）起。

按照之前的爆料，这款低价电动车型将率先在墨西哥超级工厂进行量产，届时印度工厂恐怕还不一定能完工。

关于 Model 2 此前有有外媒分析，新车对比 Model 3 生产时间成本将缩短 15% 左右，重量轻 30% 左右，电池小 25% 左右，成本可降低 37%，但即便是售价 15 万的情况下也依旧能够获得大约 20% 利润。

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