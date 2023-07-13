特斯拉将启动柏林工厂第二阶段扩建，完成后年产量可达百万辆

IT之家 7 月 13 日消息，德国勃兰登堡环境部宣布，特斯拉正计划扩建柏林超级工厂，目标是将其年产能翻一番达到 100 万辆。目前，该公司已启动审批程序所需的公众咨询。

从 7 月 19 日至 9 月 18 日，德国公民可以在线参与该项目并向政府表达他们的担忧。此外，德国政府还将于 10 月 23 日起在埃尔克纳市政厅举行辩论，以审核此次扩展计划的各种事项。

自去年三月以来，特斯拉一直在柏林附近的格伦海德超级工厂生产电动汽车。第一阶段年产能只有 50 万辆，而且该目标至今仍未实现。

目前，特斯拉柏林工厂拥有约 10000 名员工。自从 2022 年 3 月开业以来，该工厂产能不断提升，其周产量已于 2023 年 3 月份达到 5000 辆，以此推断每年产量可达 25 万辆以上。

今年 3 月底，特斯拉证实，它已经在柏林超级工厂内增加了第三个班次，这帮助该公司实现了每周生产 5000 辆汽车的周产量。

根据IT之家此前报道，特斯拉正尝试在柏林超级工厂内增加第四个生产班次，以使其周产量从 5000 辆翻一番至 1 万辆，尽快达到年产 50 万辆汽车的生产速度。

对于特斯拉超级工厂，德国环保人士经常表示自己的担忧，因为该工厂部分位于水资源保护区。此次扩建不仅需要获得国家新的环境许可审批，还需要更多的水电资源。

政府部门介绍称，特斯拉计划建造另一个区域来存放更多的零件，并且还计划“优化已建立的生产设施”，希望将其电池产能从目前的每年 50GWh 提高到未来的每年 100GWh。

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