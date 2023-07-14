Twitter 遭前高管起诉，要求马斯克偿还 160 万美元法律费用

北京时间 7 月 14 日早间消息，据报道，Twitter 的一群前高管今日在一份法庭文件中称，老东家 Twitter 拖欠他们 160 多万美元的法律费，希望法官迫使 Twitter 现在就支付这笔费用。

这群前高管以 Twitter 前 CEO 帕拉格・阿格拉瓦尔（Parag Agrawal ）为代表，今年 4 月对 Twitter 提起诉讼，指控 Twitter 拖欠他们 100 多万美元的律师费用，以及 50 多万美元的其他法律费用，主要与美国司法部的调查和股东诉讼有关。

去年，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）接手 Twitter 后，火速解雇了时任 Twitter CEO 阿格拉瓦尔、首席法务官维贾亚・加德（Vijaya Gadde）和首席财务官（CFO）内德・西格尔（Ned Segal）。

他们在当地时间周三表示，这些律师费是在他们运营公司期间，因诉讼和政府对 Twitter 展开调查而产生的。这些前高管称，Twitter 拒绝支付这笔款项违反了自己的规章制度。

这些前高管的代理律师在一份法庭文件中称：“在过去一年的大部分时间里，他们一直试图让 Twitter 履行义务，但以失败告终。期间，Twitter 找各种理由来搪塞付款。”

为此，阿格拉瓦尔、加德和西格一起要求特拉华州衡平法院首席法官凯瑟琳・麦考密克（Kathaleen St. J. McCormick）命令 Twitter，在不进行审判的情况下支付这笔费用。

当前，Twitter 面临多起诉讼，指控马斯克领导的这家社交媒体公司为了保持资金流动性，拒绝偿还拖欠前员工、供应商和房东的数百万美元费用。

上周，马斯克的 X 公司（Twitter 母公司）还起诉了 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 律师事务所，要求追回 9000 万美元的诉讼费。Twitter 前高管聘用了该律师事务所，用于推动马斯克以 440 亿美元收购 Twitter。如今，Twitter 现任 CEO 琳达・雅克里诺（Linda Yaccarino）希望追回这笔诉讼费，理由是这笔诉讼建立在对 Twitter 的虚假陈述之上。

这份法庭文件显示，Twitter 已经支付了他们大约 60 万美元的欠款，但扣留了 115.8427 美元的律师费，以及 50 多万美元的其他法律相关费用。

此外，Twitter 还面临着几起投资者诉讼，指控马斯克在试图收购 Twitter 期间导致了公司股价动荡。还有一些前员工也提起了诉讼，称他们在被解雇后，Twitter 拒绝兑现之前的股权承诺。

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