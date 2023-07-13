微软：华硕主板电脑无法安装最新的 Win11 Canary 预览版 25905

IT之家 7 月 13 日消息，今日发布的 Windows 11 Canary 预览版 Build 25905 存在一个问题：无法安装到使用华硕主板的电脑上。

这个版本已经被微软阻止在华硕主板的电脑上安装，原因尚不清楚。微软表示，他们正在努力修复这个问题。在此期间，使用华硕主板的用户将无法安装 Build 25905 版本。

不过有用户发现，他的一台华硕电脑（ASUS PRIME A320M-K）仍然通过 Windows 更新在设置应用中成功安装了这个版本。

前 Windows 开发 MVP Rafael Rivera（@WithinRafael）在推特上发文称，这个问题似乎与华硕 AI 套件 3（AsusSAIO.sys）+ 自动登录有关，而并非是主板，猜测卸载这个软件就可以安装了。Rivera 还怀疑微软实际上并没有真的阻止在华硕主板的电脑上安装该更新。

IT之家注意到，除了华硕主板的问题外，这个版本还有一个已知的问题，就是使用以太网连接的设备在更新后可能会失去网络连接。如果发生这种情况，用户可以通过拔掉以太网线再插回来来解决问题。

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