因电影票房不佳削减成本，迪士尼将放缓为漫威、卢卡斯影业制作影视步伐

IT之家 7 月 14 日消息，据 CNBC 报道，迪士尼 CEO 鲍勃・艾格（Bob Iger）在接受采访时表示，迪士尼正在放缓为漫威影业、卢卡斯影业制作电影和电视剧的步伐。此举是为了寻求削减成本，因为迪士尼近期上映的部分电影票房表现不佳。

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这并非迪士尼首次“降本增效”的举措。IT之家此前报道，迪士尼于 2 月份宣布裁员 7000 人，以节省 55 亿美元（IT之家备注：当前约 393.8 亿元人民币）的成本并使其亏损的流媒体业务盈利。在这 55 亿美元之中，有 30 亿美元将从体育以外的内容中削减，并对业务进行广泛重组。

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鲍勃・艾格指出，此前公司的一些内容决策，是为了推动流媒体 Disney + 能够吸引更多用户。他还表示，“漫威是就是在流媒体上推广原创内容的一个特别例子。他们以前并未在任何重要层面上涉足电视业，结果他们不仅增加了电影产量，而且制作了许多电视剧。坦白说，这稀释了人们的注意力和专注度。”

同时他还表示，公司“不排除”将迪士尼内容授权给其他流媒体平台的可能。

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