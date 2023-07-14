华为推出两款商用 AI 大模型存储新品，支持业界最高 400GB/s 带宽

IT之家 7 月 14 日消息，华为近日发布了“OceanStor A310 深度学习数据湖存储”与“FusionCube A3000 训 / 推超融合一体机”商用 AI 存储新品，官方称“这两款产品可为 AI 基础模型训练、行业模型训练，细分场景模型训练推理提供新动能。”

▲ 图源 华为

IT之家整理汇总得知：

OceanStor A310 深度学习数据湖存储，主要面向基础 / 行业大模型数据湖场景，实现从数据归集、预处理到模型训练、推理应用的 AI 全流程海量数据管理。

官方表示，OceanStor A310 单框 5U 支持业界最高的 400GB/s 带宽，以及 1200 万 IOPS 的最高性能，可线性扩展至 4096 节点，可实现多协议无损互通。全局文件系统 GFS 实现跨地域智能数据编织，简化数据归集流程，通过近存计算实现近数据预处理，减少数据搬移，预处理效率提升 30 %。

FusionCube A3000 训 / 推超融合一体机，主要面向行业大模型训练 / 推理场景，针对百亿级模型应用，集成 OceanStor A300 高性能存储节点、训 / 推节点、交换设备、AI 平台软件与管理运维软件，为大模型伙伴提供拎包入住式的部署体验，实现一站式“开箱即用”交付，2 小时内即可完成部署。

官方表示，该一体机支持两种灵活的商业模式，包括华为昇腾一站式方案，以及开放计算、网络、AI 平台软件的第三方伙伴一站式方案。一体机的训 / 推节点与存储节点均可独立水平扩展，以匹配不同规模的模型需求。同时 FusionCube A3000 通过高性能容器实现多个模型训练推理任务共享 GPU，将资源利用率从 40% 提升到 70% 以上。

华为数据存储产品线总裁周跃峰表示：“大模型时代，数据存储成为 AI 大模型的关键基础设施。华为数据存储将面向 AI 大模型时代提供多样化的方案与产品，携手伙伴共同克服这些困难，推进 AI 赋能千行百业。”

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