比亚迪匈牙利再建电池厂：投资超 2 亿元，已开启人员招聘

IT之家 7 月 13 日消息，据财联社报道，比亚迪在欧洲再下一城，计划在匈牙利建立电池组装厂，投资超过 2 亿元人民币。这是继匈牙利纯电动大巴卡车工厂之后，比亚迪在该国的第二个工厂。据悉，新工厂将为特斯拉柏林工厂提供动力电池供应。

据报道，比亚迪近日已经开启了与匈牙利业务相关的人员招聘，包括政府事务总监和设备工程师等岗位。这表明其位于匈牙利北部小城福特的新工厂已经在推进之中。此前，匈牙利外交和贸易部长彼得・西雅尔多在 6 月底访问深圳时宣布了这一消息。他表示，新工厂不会生产电池，而只是进行组装，投资额为 100 亿福林（IT之家注：约 2.1 亿元人民币）。

2017 年，比亚迪在匈牙利建立了欧洲首个纯电动大巴卡车工厂，目前已经向当地最大的公共交通运营商 Volánbusz 交付了首台纯电动巴士。今年上半年，比亚迪约占当地新投放流通公交车的 42%，在匈牙利公交车市场上占据绝对领先的优势。

此外，比亚迪此前还与特斯拉达成了动力电池供应协议，将为其柏林工厂生产的后驱版 Model Y 提供刀片电池。据全国政协经济委员会副主任苗圩此前透露，随着特斯拉柏林工厂开始投产搭载比亚迪动力电池的后驱版 Model Y，随着交付量的提升，比亚迪动力电池海外业务将迎来高增长。因此，在匈牙利建立电池组装厂将有助于比亚迪为特斯拉提供更快捷、更便捷的服务。

据最新数据显示，比亚迪动力电池今年上半年累计装机量约为 60.25GWh，同比增长 77%，表明其动力电池外供业务正在不断增强。除了匈牙利，比亚迪还在法国、西班牙、德国等欧洲国家寻求建立整车工厂的可能性。比亚迪欧洲汽车销售事业部总经理舒酉星今年 3 月曾表示，“比亚迪正在欧洲寻找新工厂，或收购现有工厂，以便在该地区竞争非常激烈的汽车行业站稳脚跟。”

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