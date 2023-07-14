推特正式推出广告收入分成计划，想要申请需订阅 Twitter Blue

IT之家 7 月 14 日消息，推特今日正式推出创作者广告收益分成计划，推特的官方账号在其平台上宣布了这一消息。

推特称：“我们正在扩大我们的创作者货币化服务，包括创作者的广告收入分成。这意味着创作者可以从他们帖子的回复中获得广告收入分成。这是我们帮助人们直接在推特上谋生的努力的一部分。我们将在本月晚些时候更广泛地推出这个项目，所有符合条件的创作者都可以申请。”

IT之家附创作者参与条件（缺一不可）：

创作者需要订阅 Twitter Blue 服务（月费为 8 美元，当前约 57 元人民币）或者通过 Verified Organizations 认证

过去 3 个月中，每个月的发帖必须有 500 万次浏览量

需通过创作者货币化服务的人工审核

据IT之家此前报道，马斯克称，推特将在几周后开始向认证的内容创作者支付在其推文评论中投放广告产生的收益，第一批支付总额约为 500 万美元（当前约 3580 万元人民币）。马斯克在推特上曾表示：“注意，创作者必须是认证的，而且只有对认证用户投放的广告才算数。”

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