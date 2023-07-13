马斯克：中国有意参与制定 AI 国际规则，我有点亲华

IT之家 7 月 13 日消息，据环球网综合美国《华盛顿时报》、彭博社等多家媒体报道，推特、特斯拉和 SpaceX 的老板埃隆・马斯克当地时间 12 日参加“推特空间”（Twitter Spaces）活动时，谈及人工智能（AI）、中国等话题。他表示，中国有意愿且已准备好与国际社会合作、一同制定 AI 规则。期间他称自己“有点亲华”，并称“中国人民真的很棒”。

“我有点亲华，”马斯克说，“我知道这听起来像是‘好吧，（那是因为）你在中国有很多既得利益吗?’我的想法是，我在中国确实有些既得利益，但实话说，我认为中国被低估了，我认为中国人民真的很棒，那里有很多正能量。”

马斯克还借此机会宣布了他发起的一个新的 AI 项目“xAI”。他在推特上也为这个名为“xAI”的 AI 创业公司背书，称该团队将致力于“理解现实”。尽管他的各种事业中都受益于 AI 工具，包括社交媒体、汽车和太空探索，但这位科技大亨也表达了对 AI 末日情景可能给美国带来灾难性后果的担忧。

IT之家此前报道，5 月 30 日，马斯克抵达中国，开启了他的访华行程。马斯克访华时赞扬中国发展的活力和潜力，对中国市场充满信心，愿继续深化互利合作，共享中国发展机遇。马斯克还表示，中国人民勤奋、智慧，中国发展成就理所当然。美中利益交融，如同连体婴儿彼此密不可分。特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。

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