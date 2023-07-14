奇瑞 iCAR 03 纯电硬派 SUV 通过工信部申报，可选 70kW+135kW 双电机

IT之家 7 月 14 日消息，奇瑞全新 iCAR 品牌的首款车型 —— iCAR 03 纯电硬派 SUV 今日现身工信部申报名单，透露了新车的一些具体参数。

该车定位“纯电硬派 SUV”，依托于奇瑞集团四大技术领域及 S5X 电动平台，搭载了 i-MS 多元魔方新能源架构，以及 i-VA 生态，采用智能实时电动四驱，以及全铝车身结构和一体式压铸纵梁，还有全铝 H 臂悬架、高仿生座椅和大尺寸减震软件。

工信部申报显示，奇瑞 iCAR 03 车身尺寸为 4405×1910×1715mm，轴距 2715mm，搭载宁德时代磷酸铁锂电池，并由奇达动力封装，可选全景天窗、后排座椅放倒。

该车共有 1679kg、1775kg、1800kg、1892kg 四种整备质量，可选装不同规格轮毂 / 轮胎；单电机版本功率为 135kW，双电机版本为 70kW+135kW。

根据奇瑞官方此前预热，iCAR 03 还配备了太阳能充电系统，在前舱盖、车顶天窗两块区域集成太阳能板，作为车载太阳能发电组件为整车提供额外的电能。官方宣称，以上海地区为例，车载太阳能全年将可能为车辆提供超过 2000 公里的续航，外接拓展太阳能全年或将为车辆提供超过 7000 公里的续航。

据IT之家此前报道，奇瑞于今年 4 月公布了 iCAR 品牌，锚定新年轻人市场，涵盖轿车、SUV 等产品，提供系统场景智能解决方案，定位切入 15 万-30 万元级乘用车市场。

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