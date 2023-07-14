岚图追光 PHEV 版汽车完成申报：定位商务行政车，搭载 1.5T 混动专用发动机

IT之家 7 月 14 日消息，工信部昨日公示了第 373 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》车型，其中就有岚图追光 PHEV 版汽车。

该车定位为商务行政轿车，号称“全球首款豪华行政电动轿车”，官方宣称该车将“主攻奥迪 A6L 和奔驰 E 级所在的商务行政市场”。

外观方面，该车长宽高分别为 5088*1970*1515mm，轴距达 3000mm，整备质量为 2160kg。

整车造型和纯电版基本相同，主要是前脸部分采用新的样式，配备了由点阵组成的进气格栅，更加凸显出行政座驾的大气稳重。

动力方面，岚图追光 PHEV 版本配备 1.5T 发动机，型号为 DFMC15TE2，来自智新科技股份有限公司，最大功率 100kW，前后电机峰值功率分别为 130kW 和 160kW。

电池来自武汉的东风时代，搭载宁德时代 25.57kWh 三元锂电池包，设计最高车速 200km/h，预计将在今年三季度正式上市。

岚图今天在武汉召开沟通会，表示在摆脱疫情困扰后，已经连续 4 个月月销量超过 3000 辆。

岚图卢放表示，岚图在新能源重点技术上排全国前三，并将今年销量目标设定为 2022 年的 1-2 倍，同时披露下半年会发布三款车：新的 free、追光的插混版、以及一款全新的中型 SUV。

IT之家此前报道，岚图追光纯电版本已于上海车展上正式上市，共推出 3 款车型，售价区间为 32.29 万-38.59 万元。岚图追光基于 ESSA+SOA 智能电动仿生体电气架构打造，搭载 82 千瓦时半固态电池组，还提供容量为 109 千瓦时的三元锂电池可选。

相关阅读：

《岚图追光 PHEV 版车型信息曝光，将搭载 1.5T 混动专用发动机 + 魔毯悬架》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。