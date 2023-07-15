苹果下架“赠送礼品”页面，不再提供系有红丝带的特色礼品盒

IT之家 7 月 15 日消息，消费者此前在苹果在线商店购买商品时，可以选择“赠送礼品”选项。而苹果近日移除了该选项，意味着用户选购物品赠送好友时，苹果不再提供礼品包装。

IT之家查询苹果中国官网，相关页面描述已经下架，不过可以通过页面缓存继续访问。

官方描述为：

我们提供各式各样的服务，让 Apple Store 在线商店成为你为亲友选购和赠送礼品的理想途径。要通过 Apple Store 在线商店馈赠礼品，你需要了解以下信息。

在订购部分商品时，您可以用 Apple 礼品包装将礼物装点一番（视供货状况而定）。Apple 礼品包装是一个独具特色的礼品盒，系有一根红丝带，并随附写有个性化赠言的贺卡。

添加礼品包装：向购物袋中添加商品后，请在购物袋相应商品处点击 “显示礼品选项” 查看所选商品是否适用礼品包装。如适用，请选择礼品包装选项后在下方填写贺卡上的赠言，最后请点击 “添加礼品包装”。

报道称苹果已经在美国、加拿大、英国、德国、新加坡、澳大利亚、新西兰等国家和地区移除了该选项。

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