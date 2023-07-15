微软 22 年老将 Lawrence Hryb 宣布离职

IT之家 7 月 15 日消息，Xbox Live 游戏网络编程主管劳伦斯・赫里布（Lawrence Hryb）在任职 22 年之后，近日通过个人推文，宣布从微软离职。

赫里布的网名叫 Major Nelson，是 Xbox 团队知名人士之一。赫里布于 2001 年加入微软，最初担任 MSN Music 的主编，两年后加入 Xbox 部门。

在担任 Xbox 高级产品经理期间，赫里布一直专注于打造 Xbox Live 社区体验，是 Xbox 成就系统和派对聊天等功能的关键贡献者；2021 年成为企业传播高级总监。

IT之家翻译赫里布推文部分内容如下：

在微软工作的 20 多年，是我一生中最宝贵的回忆，我现在决定退一步，为我职业生涯的下一章而努力。

我想感谢世界各地数百万游戏玩家，他们把我作为他们生活的一部分。此外，感谢 Xbox 团队成员信任我，让我与我们的客户进行直接对话。Xbox 的未来是光明的，作为一名游戏玩家，我很高兴看到这种演变。