美国 FTC 上诉“动视暴雪收购案”指控内容公布，微软回应“这不会改变任何结果”

IT之家 7 月 14 日消息，据外媒 The Verge 报道，美国联邦贸易委员会（FTC）昨日表示，将对加州北区地方法院的一项裁决提出上诉，以继续阻止微软以 687 亿美元收购游戏发行商动视暴雪交易，但遭到驳回。

▲ 图源 微软

对于该裁决，FTC 表示不服，并于今日就之前的判决结果向美国第九巡回上诉法院提起了诉讼，据悉，FTC 对法官判决的指控内容包括：

采用了错误的法律标准

可能因取消抵押品赎回权损害 Xbox Game Pass 消费者的利益

过于依赖微软云游戏协议

错过了潜在的止赎策略

无视了 FTC 关于微软取消抵押品赎回权动机的证据

虽然 FTC 罗列出了一堆“罪名”，但从目前形势来看，若 FTC 没有获得紧急终止令，那么微软是可以在限制令解除后完成收购交易。

而IT之家同时发现，微软对于 FTC 的上诉也做出了进一步的回应：“FTC 无法在法院推理中发现任何法律错误，所以也没有任何理由认为此次的上诉会改变结果。”

按计划，微软和动视暴雪完成这笔交易的最后期限为 7 月 18 日。如果这笔交易最终被阻止，则微软需要支付 30 亿美元的“分手费”。微软在法庭文件中也承认，如果在 FTC 诉讼案中失败，则这笔交易很可能告吹。但随着英国 CMA 态度急转，及业界普遍开始对微软表现出支持意向，微软胜算当下正逐渐变大，有望收购动视暴雪成功。

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