网易知识公路 7 月 27 日起停运，现已开放提现入口

IT之家 7 月 16 日消息，网易知识公路发布公告，宣布将于 7 月 27 日 00:00 停止网易知识公路平台的运营，具体事项如下：

2023 年 7 月 13 日 00:00 起，网易知识公路将停止注册，停止视频内容上传； 但用户仍可以登录账号查看、处理已在账号内发布的视频内容。

2023 年 7 月 27 日 00:00 起，网易知识公路将全面停止运营，用户将无法登陆网易知识公路官网， 储存在网易知识公路的视频内容将下架清空 。

2023 年 7 月 27 日 00:00 起，用户已经参与的网易知识公路各项活动、已经与网易知识公路签署的各类协议、文件等均一并终止。

IT之家从公告了解到，网易知识公路针对仍未提现的创作家、MCN 机构开放提现入口，提现申请时间为 7 月 13 日-7 月 23 日 23:59。

如果用户想继续在网易产品发布、传播创作内容，可以选择使用网易知识公路注册账号信息登录网易号媒体开放平台。用户在网易知识公路的账号信息，具体包括用户名、头像，以及使用网易知识公路服务发布的历史内容将会被一并同步。

网易号平台：网易号平台是对自然人、法人或其他组织包括但不限于媒体及内容合作伙伴所开放的网络信息存储服务平台。网易号平台后台具有优秀的图文、数据统计功能，能够同步其他平台管理，方便多平台维护，提高工作效率。

据了解，网易知识公路是聚焦泛知识、泛生活短视频的创作者平台，于 2021 年 1 月 21 日正式上线。

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