“国之重器”正式结顶，我国在超重力领域将实现跨越式发展

IT之家 7 月 16 日消息，据央视新闻，全球容量最大超重力离心模拟与实验装置的实验大楼今天凌晨在杭州城西科创大走廊正式结顶，这意味着我国超重力领域基础科研的“国之重器”取得重要进展。

据介绍，该实验大楼今后将为全球超重力实验提供品质最高的超重力场，成为全球容量最大、应用范围最广的超重力多学科开放共享实验平台，我国在相关领域的研究也将实现从跟跑、并跑到领跑的跨越。

承建单位浙江大学超重力场建设指挥部办公室副主任林伟岸介绍称，浙江大学这套超重力实验装置包含模型机重载机、高速机三台离心机，以及相关机载装置，总用地 89 亩，总建筑面积 34560 平方米。

其中，核心装置离心机产生的超重力场会对容器里的物体产生时空压缩的效应，科研人员通过这个装置可以在很短时间内模拟出山川地貌变化。此外，它能让空间变小、时间变快，因此将有助于我国科学家完成一些高难度课题研究。

简单来说，我们日常生活中感受到的重力场被称为常重力场，也就是重力加速度 1 个 g 的那个重力场，而大于 1 个 g 的就叫作超重力。

IT之家查询资料时发现，神舟十一号航天员陈冬表示在火箭升空过程中要承受大约 5.5 个 g 的超重力，而这样的超重力往往会让航天员产生胸闷、呼吸不畅等反应，所以要在地面上进行训练。

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