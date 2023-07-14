腾讯光子工作室收购《毁灭全明星》开发商 Lucid Games

IT之家 7 月 14 日消息，英国游戏开发商 Lucid Games 昨日通过官推宣布，该公司已被腾讯光子工作室收购。

官网信息显示，Lucid Games 的代表作包括《毁灭全明星（Destruction AllStars）》、《Switchblade》，并曾协助开发过《星球大战绝地：幸存者》、《星球大战绝地：陨落的武士团》、《盗贼之海》、《Apex 英雄》、《Nightingale》等人气游戏。

Lucid Games 没有透露交易金额，但表示被收购后将依旧保持游戏开发和工作室运营的独立性，同时还将得到腾讯光子工作室在全球的网络与技术能力支持。

IT之家此前报道，Playground Games 联合创始人、《极限竞速：地平线》前主创 Gaving Raeburn 今年 3 月宣布在英国成立一个全新的游戏工作室 Lighthouse Games。近日，该公司表示已获得腾讯的投资，并将开发全新原创 3A 游戏。

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