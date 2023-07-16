扎克伯格正学习驾驶飞机，马斯克曾开过战斗机

IT之家 7 月 16 日消息，根据美国联邦航空管理局（FAA）的记录，Meta 公司的创始人兼 CEO 马克・扎克伯格今年早些时候获得了飞行学员证书，这意味着他正在学习驾驶飞机。如果扎克伯格能够拿到飞行执照，他将加入其他科技界的飞行爱好者，如特斯拉的埃隆・马斯克、OpenAI 的萨姆・奥尔特曼和 Snap 的埃文・斯皮格尔等。

据悉，马斯克曾经拥有并驾驶过包括战斗机在内的多种飞机，但后来他放弃了这项爱好。马斯克在 2008 年 9 月对《华盛顿邮报》说：“遗憾的是，我不再自己驾驶飞机了。我在飞行时必须工作，而且脑子里有太多的想法，无法给驾驶飞机足够的注意力 —— 我有时会心不在焉，这对一个飞行员来说是一个非常坏的习惯。”

IT之家注意到，除了飞行，扎克伯格最近还在接受巴西柔术和综合格斗的训练，并称他把锻炼当作一种“重置”自己身体的方式。

扎克伯格的柔术技能引起了马斯克的关注，后者在推特上表示愿意和他进行一场“笼中对决”，而在此之前 Meta 推出了其“推特杀手”——Threads。终极格斗冠军赛（UFC）总裁达纳・怀特表示，两人是“非常认真”的，想要让这场比赛成为现实。

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