马斯克：Twitter 将分享来自个人资料页面浏览量的广告收入

IT之家 7 月 16 日消息，马斯克发文表示，Twitter 将分享来自个人资料页面浏览量的广告收入，这将使支出翻倍。据悉，只有经过验证的用户的观看次数才会被计算在内，防止机器人刷观看数。

IT之家此前报道，马斯克表示因为广告收入下降近 50% 以及沉重的债务负担，Twitter 的现金流仍然为负值。他曾表示，Twitter 在 2023 年的营收目标是 30 亿美元，低于 2021 年的 51 亿美元。

Twitter 近日推出创作者广告收益分成计划，创作者可以从他们帖子的回复中获得广告收入分成，马斯克透露第一批支付总额约为 500 万美元（当前约 3575 万元人民币）。

创作者参与条件（缺一不可）：

创作者需要订阅 Twitter Blue 服务（月费为 8 美元，当前约 57 元人民币）或者通过 Verified Organizations 认证

过去 3 个月中，每个月的发帖必须有 500 万次浏览量

需通过创作者货币化服务的人工审核

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