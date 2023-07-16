马斯克：Twitter 将把对付费认证用户的速率限制提高 50%

IT之家 7 月 16 日消息，马斯克今日在 Twitter（推特）回复网友时称，Twitter 将把对付费认证用户的速率限制提高 50%，此项调整应该会在几小时内生效。

IT之家此前报道，由于担忧“极端程度的数据抓取”和“系统操纵”等问题，马斯克此前宣布 Twitter 通过了一项紧急临时措施。有 Twitter 用户表示，新措施实施后，一旦每日浏览的推文数达到上限，就不会显示新的内容，并且会弹出消息提示其已超出当日“速率限制”。

今日早些时候，马斯克表示因为广告收入下降近 50% 以及沉重的债务负担，Twitter 的现金流仍然为负值。他曾表示，Twitter 在 2023 年的营收目标是 30 亿美元（IT之家备注：当前约 214.5 亿元人民币），低于 2021 年的 51 亿美元（当前约 364.65 亿元人民币）。

自马斯克入主推特后，他就把提高营收水平作为了重要目标，因此 Twitter 的付费认证服务 Twitter Blue 被外界视作广告收入之外，马斯克另一个重点关注的营收来源。在过去的几个月时间里，马斯克一直在为 Twitter Blue 增加新的限定功能，以提高用户的付费意愿。

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