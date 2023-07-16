马斯克：由于广告收入下降近 50%，Twitter 现金流仍为负值

IT之家 7 月 16 日消息，埃隆・马斯克表示，由于广告收入下降近 50% 以及沉重的债务负担，Twitter 的现金流仍然为负值。也就是说，他未达到 3 月份时预期 Twitter 能在 6 月实现现金流正值的目标。

这是自去年 10 月马斯克收购 Twitter 以来最新的运营数据（被收购后已退市），并表明 Twitter 的广告收入可能没有像马斯克 4 月在接受 BBC 采访时所说的那样迅速恢复。

在那次采访中，马斯克表示大多数广告商都已经回到了 Twitter 平台中。在那之前，Twitter 因内容审查不严而受到批评，这又进一步引发大量广告商撤离，因为他们不愿让广告出现在不适当的内容上。

在裁员数千人、减少云服务支出后，马斯克曾表示，该公司已将非债务支出从 2023 年的预计 45 亿美元（IT之家备注：当前约 321.75 亿元人民币）降至 15 亿美元（当前约 107.25 亿元人民币）。

此外，由于在 440 亿美元（当前约 3146 亿元人民币）交易中所承担的债务，Twitter 还需支付约每年 15 亿美元（当前约 107.25 亿元人民币）的利息。

马斯克提到广告收入下降 50% 的时间范围尚不清楚。他曾表示，Twitter 在 2023 年的营收目标是 30 亿美元，低于 2021 年的 51 亿美元。

马斯克还聘请了康卡斯特旗下 NBCUniversal 的前首席营销官琳达・亚卡里诺 (Linda Yaccarino) 担任 CEO，这表明广告销售对 Twitter 来说是一个优先级相当高的事项，即使他也在努力增加订阅收入。

亚卡里诺于 6 月初上任 Twitter，她之前告诉投资者，Twitter 计划重点关注视频、创作者和电商合作伙伴，并正在与政治和娱乐界人士、支付服务提供商以及新闻和媒体出版商进行初步谈判。

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