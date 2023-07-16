通用请求部署无方向盘自动驾驶汽车，美国机构将在几周内作出决定

IT之家 7 月 16 日消息，美国汽车巨头通用汽车旗下的自动驾驶技术部门 Cruise，曾于 2022 年 2 月向美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）提交了一份请愿书，请求获准每年部署最多 2500 辆无人控制的自动驾驶汽车，这些汽车没有方向盘、后视镜、转向信号灯或雨刷等人类驾驶员所需的设备。NHTSA 的代理局长 Ann Carlson 于周三表示，该机构将在未来几周内就这一请愿书作出决定。

Carlson 说：“核心问题是，由计算机而非人类驾驶的汽车是否需要遵守与人类驾驶员相关的安全标准：比如后视镜、遮阳板、雨刷等的要求。”Cruise 拒绝对此发表评论。

Cruise 目前在旧金山提供有限的服务，使用了一小批装配了无人驾驶技术的雪佛兰 Bolt 汽车。Cruise 想要部署其 Origin 汽车，这种汽车有类似地铁的车门，没有方向盘。

IT之家注意到，2018 年通用汽车就曾向 NHTSA 请愿，希望在美国道路上允许一种没有方向盘或刹车踏板的基于雪佛兰 Bolt 的汽车。2020 年，由于该机构未采取任何行动，通用汽车撤回了请愿书。

2021 年 12 月，NHTSA 对 Cruise 生产的具有自动驾驶系统的汽车开展了正式的安全调查，因为此前出现了两起因追尾事故造成受伤的报告。NHTSA 表示，Cruise 的汽车“可能会进行不适当地猛烈刹车或者停止运行。”

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