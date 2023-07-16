PS VR2 头显兼容 PC 有望，6DOF 追踪功能被破解

IT之家 7 月 16 日消息，索尼为 PlayStation 5 专门打造的高端虚拟现实头显 PS VR2 于今年年初推出后，受到了业界的好评，在头显领域提供了一种与众不同的体验。

然而，由于其高达 599 美元（IT之家备注：当前约 4283 元人民币）的发售价格（比 399 美元起售的 PS5 数字版还要贵），以及相对较少的独占游戏，PS VR2 目前在市场上并没有取得很好的成绩。如果 PS VR2 能够兼容 PC，那么就有可能吸引更多的消费者。

不过，尽管索尼在 PC 游戏市场加大了投入，但目前还没有任何官方消息表明 PS VR2 会支持 PC。非官方方面，第一代 PlayStation VR 已经通过像 iVRy 这样的 SteamVR 驱动程序实现了与 PC 的兼容。这个驱动程序的作者最初并不认为 PS VR2 也能做到这一点。但是在短短几个月内，iVRy 就成功破解了硬件认证，点燃了 VR 社区的希望。两周前，iVRy 传达了另一个令人振奋的消息：PS VR2 在 PC 上玩是有可能实现的，但需要一些额外的硬件，而这些硬件还需要设计和生产。

就在几个小时前，iVRy 又更新了一个消息：PS VR2 内置的追踪功能现在已经可以在 PC 上正常工作，称“PSVR2 追踪已经‘完成’，现在在 SteamVR 中拥有完整的 6DOF 头显追踪功能，具有 2000Hz IMU 和 60Hz SLAM，跟 PS5 一样。”

当然，在 PS VR2 头显完全兼容 PC 之前，还有很多工作要做，iVRy 还透露他想在以后添加眼球追踪功能。

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