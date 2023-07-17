苹果 Vision Pro 头显开发团队更名，打破乔布斯时代的“功能型”管理结构

7 月 17 日消息，最近几周，苹果负责开发 Vision Pro 头显的技术开发团队更名为视觉产品团队。这反映出该公司调整了 Vision Pro 头显的产品开发流程，并没有像创始人史蒂夫・乔布斯 (Steve Jobs) 所做的那样，让不同部门分开负责 Vision Pro 头显的不同部分。

上世纪 90 年代末，当乔布斯重返苹果时，他丢掉了公司原有的产品开发策略，转而采用“功能型”管理结构。

这就是为什么苹果公司没有 iPhone 或 iPad 业务部门、没有 AirPods 团队，也没有专门的 Mac 团队。相反，苹果由软件工程、硬件开发、机器学习、设计和服务等部门组成。所有这些部门的工作都汇集到新功能和新产品中。

但苹果最近推出的虚拟现实头显 Vision Pro 等新产品表明，该公司战略正在发生变化。

苹果公司内部有专门的 Vision Pro 开发部门。这一部门由迈克・罗克韦尔 (Mike Rockwell) 管理，2015 年左右成立时名为技术开发团队 (TDG)，最近几周更名为视觉产品团队 (VPG)。

苹果的视觉产品团队并不完全依赖于苹果软件和硬件工程等主要部门。视觉产品团队中有负责相关产品战略、计算机视觉、内容、应用开发和项目管理的各个小组，都向罗克韦尔汇报工作。

如果 Vision Pro 头显按照标准的苹果风格开发，软件工程该由克雷格・费德里吉 (Craig Federighi) 和他的软件工程团队负责。硬件将在约翰・特努斯 (John Ternus) 的领导下与苹果的其他设备一起开发，而产品内容属于埃迪・库伊 (Eddy Cue) 领导的服务部门。

但这并不意味着 Vision Pro 团队没有与苹果其他部门密切合作。其与苹果首席运营官杰夫・威廉姆斯 (Jeff Williams) 领导的设计和运营团队合作，与约翰尼・斯鲁吉 (Johny Sroui) 负责制造 M2 和 R1 处理器的芯片部门也有合作。为 iOS 和 macOS 创建软件框架和其他开发模块的费德里吉软件部门也承担了 Vision Pro 头显的一些开发工具。除此之外，Vision Pro 头显还得到苹果硬件部门的支持和帮助。

当 Vision Pro 头显最终发布时，开发人员认为其背后的技术开发团队最终会被拆分，人员也会分散到整个公司，就像苹果其他核心产品所采用的方法一样。但最近的团队更名似乎意味着，目前这种组织架构将继续存在。

这可能是因为在类似初创公司环境中运行的团队可以更快开发出第一代产品，同时保密性也更强，苹果一直很注重这一点。此外，对于像混合现实头显这种复杂的新产品，拥有核心技术团队的专门部门可能有存在的必要。

再者，苹果可能会等待 Vision Pro 头显变得更成熟些，然后再将其与其他最赚钱的产品捆绑在一起，毕竟此举可能会夺走 iPhone、iPad 和 Mac 的资源。

值得注意的是，Vision Pro 头显开发团队的新名称和头显产品中使用的复数形式似乎证实 Vision Pro 是苹果众多头显产品中推出的第一款。此前也有报道称，团队已经在开发一款价格更低的头显以及第二代 Pro 机型。

Vision Pro 头显开发团队更名并不是苹果第一次改变公司既定的组织架构。类似的故事也曾发生在苹果之前推出的新产品上。

比如在开发苹果手表的大部分时间里，产品硬件和软件工程团队都由首席运营官威廉姆斯领导，而不是由硬件和软件部门的高级副总裁分别负责。如今，智能手表的软件仍然向威廉姆斯汇报，但硬件工程已经转移到特努斯的手下。

苹果自动驾驶汽车团队（SPG）也是一个例外。其拥有自己的软件工程、计算机视觉、机器学习、硬件工程、工业设计、云服务、项目管理和质量控制小组。考虑到制造汽车的复杂性，这一点可能永远不会改变。

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