成都全域禁飞“低慢小”航空器，管控时段 7 月 15 日-8 月 11 日

IT之家 7 月 17 日消息，成都市人民政府近日发布《成都市人民政府关于加强成都第 31 届世界大学生夏季运动会期间“低慢小”航空器飞行管控的通告》，从 7 月 15 号 0 点至 8 月 11 号 24 点，成都市行政区域全境禁飞包括无人机、热气球等在内的“低慢小”航空器。

IT之家从成都公安了解到，“低慢小”航空器是指飞行高度低、飞行速度慢、雷达反射面积小的航空器，主要包括轻型和超轻型飞机、滑翔机、三角翼、动力三角翼、载人气球、热气球、飞艇、滑翔伞、动力滑翔伞、无人机、航空模型、无人驾驶自由气球等。

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管控具体范围：成都市下辖的锦江、青羊、金牛、武侯、成华、龙泉驿、青白江、新都、温江、双流、郫都、新津 12 个区，简阳、都江堰、彭州、邛崃、崇州 5 个县级市，金堂、大邑、蒲江 3 个县以及天府新区、高新区、东部新区。

官方表示，对于违反禁飞通告，不经审批报备，擅自飞行的，公安机关将依照《治安管理处罚法》予以行政警告或者罚款处罚，情节严重的将予以行政拘留处罚，对于涉及犯罪的将依法追究刑事责任。

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