Threads 周活跃用户达推特五分之一，下载最多的是印度

北京时间 7 月 17 日早间消息，data.ai 数据显示，Instagram7 月 6 日推出的推特竞品 Threads 的周活跃用户已经达到 Twitter 全球数据的五分之一，更是达到 Twitter 在美国最大竞争对手 Truth Social 的 86 倍。

根据应用情报公司 Sensor Tower 上周晚些时候发布的信息，Threads 上周二和周三的日活跃用户较前一周的周六下滑约 20%。用户在该服务上花费的时间也下滑了 50%，从 20 分钟缩减到 10 分钟。

但 data.ai 指出，Threads 的增长势头远未结束。该应用上线 6 天下载量就突破了 1.5 亿次，而 Niantic 的《精灵宝可梦》达到这一关卡则用了 33 天。后者 2016 年 7 月发布，之前一直保持着发布初期最快下载速度的记录。

data.ai 还分享了关于 Threads 用户的其他洞见。他们发现，该服务发布当周就在全球吸引了大约 9300 万活跃用户，此后，官方便在 7 月 10 日宣布其注册用户达到 1 亿。

该公司还发现，Threads 下载量最大的是地区并非美国，而是印度，其全球占比达到 33%。其次是巴西（22%）、美国（16%），以及墨西哥（8%）和日本（5%）。但因为与隐私和数据收集有关的监管障碍，Threads 无法在欧洲使用，而且 Meta 最近甚至开始阻止欧盟用户借助虚拟网络使用该服务。

几天前，Threads 发布了推出以来的第一个重大更新，并且开始支持 iOS 17，同时增加了其他一些调整。不过，该应用今后应该还会有更大的升级，比如关注信息流、编辑按钮、多账户支持以及整合 ActivityPub。ActivityPub 是 Twitter 的去中心化竞争对手 Mastodon 采用的一种协议。

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