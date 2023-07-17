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GPD WIN4 2023 款掌机开启预售：R7 7840U 处理器，4999 元起

2023/7/17 10:25:10 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 7 月 17 日消息，GPD 今日开始预售新款 WIN4 2023 款掌机，R5 7640U 型号 3999 元起，R7 7840U 型号 4999 元起。

据IT之家此前报道， WIN 4（2023）将提供 AMD R7 7840U 和 AMD R5 7640U 两个版本；内存升级到 LPDDR5x 7500 MT/s，分 16GB / 32GB / 64GB 三个版本；SSD 全面升级到 PCIe Gen 4，品牌依然是佰维，长江存储颗粒，大容量 TLC，将会有 512GB / 2TB / 4TB 三个版本。

屏幕方面，GPD WIN 4 采用 6 英寸护眼屏，拥有 1080P 分辨率与 368PPI，覆盖第 5 代康宁大猩猩玻璃，支持 60Hz 和 40Hz 两档刷新率。

设计方面，GPD WIN 4 掌机机身两端借鉴 PSP 的圆弧设计，握持时受力更加分散，握心采用凸出设计，符合人体工学；指纹识别移到左侧，右边增加一个早期 Pocket 2 上采用的光学手指鼠标，支持下压“确认（Enter）”，避免反复调整“手柄 / 鼠标”切换开关；增加了 6 轴陀螺仪支持，体感游戏一样可以玩；摇杆回归传统的错位布局，摇杆帽分拆为裙摆和盖帽，盖帽可夹住裙摆，这样不容易脱落；键盘回归传统的锅仔片按键，保留背光的同时，亮度可调可关闭；双 Type C 口，在连接显示器的同时，亦可充电；肩键增加了七彩炫灯效果，灯效可多重模式切换。

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关键词：GPD7840U掌机

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