马自达将于 2027 年发布电动汽车专用平台，与丰田合作研发电控设备

IT之家 7 月 17 日消息，据 Kyodo News、日本经济新闻等日媒报道，马自达汽车社长毛笼胜弘（Masahiro Moro）近期表示，该公司将于 2027 年发布电动汽车专用平台，并推出首款纯电动车型。其称，这是马自达加快电气化进程、追赶全球竞争对手的举措。此外，该公司还将与丰田汽车公司合作研发电控设备。

据称，马自达计划到 2030 年达成电动汽车销量占全球销量 25-40% 的目标。此前，毛笼胜弘曾预计在 2026 年推出纯电平台，但目前他表示“仍需更多时间”。

毛笼胜弘还认为，电气化进程不可操之过急，因为这会导致供应网络无法及时跟上。“各国推进电动车的速度不同，我们计划根据每个国家或地区的电力结构，灵活导入电动汽车。”

根据计划，在 2028 年前，马自达计划销售混合动力汽车 （HEV）和插电式混合动力汽车（PHEV） 的组合。对于中国市场，他表示将从 2025 年开始与本土主要汽车制造商合作，陆续推出新的电动汽车。不久前，马自达全新车型 CX-50 的 HEV 混动车型已经通过了工信部申报。

▲ 图源工信部申报

IT之家此前报道，马自达汽车 CEO 毛笼胜弘在采访中表示，该公司需要彻底改革其在中国这个全球最大汽车市场的战略，因为马自达正面临着来自中国车企日益激烈的竞争。毛笼胜弘称，马自达在中国的合资企业将在未来一年甚至 18 个月内，业务状况将会变得越来越艰难。

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