福伦达推出 NOKTON 35mm F0.9 Aspherical X 卡口镜头，22.5 万日元起

IT之家 7 月 17 日消息，福伦达宣布将于 2023 年 8 月推出“NOKTON 35mm F0.9 X-mount”和“COLOR-SKOPAR 28mm F2.8 Aspherical VM / L”两款镜头。

其中 NOKTON 35mm F0.9 Aspherical 镜头兼容富士 X 卡口，将在 CP+2023 的 Cosina 展位上展出。

这款镜头采用 8 组 10 片结构，包含 2 片非球面镜片，滤镜尺寸 φ62mm，光圈值 F0.9-F22，最短拍摄距离 0.35m，重约 492g，尺寸约为 φ72.7×64.9mm，与之前发布的全画幅 50mm F1 非常相似。

该镜头预计 8 月开卖，税前 22.5 万日元（当前约 11610 元人民币），含税 247500 日元（IT之家备注：当前约 12771 元人民币）。

它支持通过电子触点与兼容相机进行信息通信。不过，由于光圈大小需要通过光圈环手动调整，因此曝光模式可以选择“光圈优先 AE”或“手动”。

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