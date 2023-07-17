华为申请“ADNCHAT”商标，旗下自动驾驶网络有望品牌化

IT之家 7 月 17 日消息，日前，华为技术有限公司申请注册了 2 枚“ADNCHAT”商标，国际分类分别为科学仪器、网站服务，状态为申请中。

IT之家从华为技术有限公司官网上注意到，“ADN”即为“自动驾驶网络”的缩写。官方称其是华为通信网络 2030 的核心战略，号称最终目标是为网络的最终使用者提供“零等待、零接触、零故障”的新型数字化网络服务体验，为网络的运营运维者打造“自配置、自修复、自优化”的智能网络和高效运维能力。

资料显示 ADN 三层架构包含云端智能、网络智能及网元智能，三层协同实现自动驾驶网络：

云端智能：在云端通过汇聚电信知识资产构建智能平台，实现数据训练，模型生成、优化，并将同步到网络层和网元层，保证常用常新，效果最佳。

网络智能：在网络管控层，通过大数据分析、智能算法及服务化 API，实现业务意图的自动化、网络运维的智能化以及网络业务的服务化。

网元智能：在设备层通过内嵌轻量级智能推理框架，提供网元级、短周期的感知分析和推理能力，实现微秒级推理能力。

如今华为将 ADN 注册商标，预示着旗下的自动驾驶网络有望实现品牌化。

IT之家此前报道，华为高阶智能驾驶系统 ADS 2.0 与今年华为智能汽车解决发布会亮相。该系统号称搭载业界首创的激光融合 GOD 网络，实现障碍识别更精准，即便是在复杂的交通场景也能安全畅行。ADS 2.0 对高速体验进行了优化，优化后平均人工接管里程从 100km 提升到 200km，上下匝道、通道避障等都能轻松应对。其搭载 NCA 智驾领航可覆盖城区 90% 场景，官方宣传称“有图无图都能开”。

华为高阶智能驾驶系统 ADS 2.0 于 AITO 问界 M5 高阶智能驾驶版首发，并已适配阿维塔 11 全系列以及极狐阿尔法 S 全新 Hi 版等车型。此外，问界 M7 智驾版车型也于不久前通过了工信部申报。

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