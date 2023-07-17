VIVE XR 精英套装 FOTA 4.5 更新：可通过 PIN 码无线串流，增加低电量通知

IT之家 7 月 17 日消息，VIVE XR 精英套装将推送 FOTA 4.5 更新，发布全新的 VIVE VIDEO 应用，可在虚拟现实 / 混合现实中播放视频。

IT之家附更新内容：

新增无线网络固件升级，增强无线网络的兼容性，并修复了低数据传输错误从而降低分辨率；

可以通过 PIN 码让头戴式设备进行无线串流，VIVE 串流中心可以保持头戴式串流主机无线更新，不需要插线操作；

头戴式设备没有足够供电会呈现低电量模式，降低显示效果和亮度，新版本增加了弹出通知，提醒用户连接电源；

优化切换追踪模式时的问题、优化定位问题

针对后置电池做了固件升级，更好地支持电源 USB 集线器和低延迟音频设备；

修复了某些情况下与电脑 USB 的连接问题；

发布全新的 VIVE VIDEO 应用，可在虚拟现实 / 混合现实中播放视频，支持 3D 和 360° 视频。

HTC VIVE XR 精英套装搭载 4 个宽视场角追踪摄像头，还配备 RGB 彩色摄像头、深度传感器，可实现混合现实的彩色穿透（color passthrough）。

该机搭载两个 1920 x 1920 分辨率 90Hz 刷新率的屏幕，支持 110° 视场角；后置可拆卸电池，支持热插拔，续航达 2 小时，售价 9888 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。