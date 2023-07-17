努比亚 Z50S Pro 手机屏幕参数公布：1.5K 护眼直屏，采用蓝钻排列

IT之家 7 月 17 日消息，努比亚今日继续对努比亚 Z50S Pro 手机进行预热，现已公布这款新品的屏幕参数，号称“可能是今年最具特色的影像直屏旗舰”。

从官方预热微博可以看到，努比亚 Z50S Pro 手机配备了 6.78 英寸 1.5K 超视网膜级护眼直屏，具有 93.89% 超高屏占比。

该屏幕采用全屏蓝钻排列和“更低功耗”的京东方 Q9 发光材料，支持 2160Hz 高频 PWM 调光、全局 DC 调光、AI 智能亮度调节，这块屏幕的像素密度为 452 PPI，局部峰值亮度达 1200nit，瞬时峰值采样率达 1000Hz，支持 100% DCI-P3 色域。

据IT之家此前报道，努比亚 Z50S Pro 手机的两款配色已经公布，采用“小牛皮玻璃经典相机设计”，后盖采用拼接设计，后置圆盘三摄。

目前，努比亚 Z50S Pro 的参数信息已经比较清晰。该产品将搭载骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，配备 5100mAh 电池以及 80W 快充，后置 50Mp 35mm 大底主摄 + 50Mp 13mm 超广角镜头 + 80mm 直立中长焦镜头。

努比亚 Z50S Pro 手机将于 7 月 20 日正式发布，感兴趣的朋友可以关注一下。

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