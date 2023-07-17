首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 智车之家>汽车新闻

美国公路安全保险协会：小型车和肌肉车事故死亡率最高

2023/7/17 18:01:45 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 7 月 17 日消息，根据美国公路安全保险协会（IIHS）最新发布的一项研究，小型汽车和肌肉车是道路上最致命的车辆，事故死亡率远高于其他类型的车辆。

IIHS 主席 David Harkey 表示，小型汽车的司机死亡率高是因为它们的防护能力较差，尤其是在与更大更重的 SUV 和皮卡发生碰撞时。他还指出，肌肉车的形象和营销方式也会影响事故风险

IT之家注意到，IIHS 的研究基于 2018 年至 2021 年间发生在美国的涉及 2020 款或同款式同功能的早期车型的死亡事故。该研究没有考虑可能影响死亡率的因素，如驾驶速度和每天行驶的里程数。

IIHS 研究与统计服务副总裁 Chuck Farmer 说：“总体来说，新款汽车比过去的汽车安全得多。但是遗憾的是，不同车型之间仍然存在很大的保护水平差异。而且在疫情期间，与超速相关的死亡事故也有所增加，这可能是为什么我们发现很多肌肉车在这个时期表现最差。”

根据 IIHS 的数据，以下是司机死亡率最高的十款车辆（单位：每百万注册车辆年死亡人数）：

  • 三菱 Mirage G4（轿车）：205

  • 三菱 Mirage：183

  • 道奇挑战者：154

  • 现代 Accent：152

  • 雪佛兰 Spark：151

  • 起亚 Rio（轿车）：122

  • 道奇 Charger：118

  • 雪佛兰 Camaro 敞篷车：113

  • 日产 Altima：113

  • 起亚 Forte：111

  • 雪佛兰 Camaro：110

  • 雪佛兰 Sonic：107

  • 现代 Elantra：103

  • 克莱斯勒 300：100

  • 福特野马敞篷车：97

以下是导致其他车辆司机死亡率最高的十款车辆：

  • 道奇 Ram 3500 Crew Cab 4x4：189

  • 道奇 Charger：164

  • 福特 F-350 Crew Cab 4x4：147

  • 道奇 Ram 2500 Mega Cab 4x4：145

  • 起亚 Optima：134

  • 起亚 Rio（轿车）：133

  • 道奇 Ram 2500 Crew Cab 4x4：122

  • 福特 F-250 Crew Cab 4x4：120

  • 道奇 Charger：105

  • 道奇 Ram 1500 Crew Cab 2x4：104

  • 吉普大切诺基 2WD：103

  • 起亚 Forte：96

  • 福特 F-250 SuperCab 4x4：95

  • 日产 Altima：94

  • 雪佛兰 Blazer：93

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用