美国公路安全保险协会：小型车和肌肉车事故死亡率最高

IT之家 7 月 17 日消息，根据美国公路安全保险协会（IIHS）最新发布的一项研究，小型汽车和肌肉车是道路上最致命的车辆，事故死亡率远高于其他类型的车辆。

IIHS 主席 David Harkey 表示，小型汽车的司机死亡率高是因为它们的防护能力较差，尤其是在与更大更重的 SUV 和皮卡发生碰撞时。他还指出，肌肉车的形象和营销方式也会影响事故风险。

IT之家注意到，IIHS 的研究基于 2018 年至 2021 年间发生在美国的涉及 2020 款或同款式同功能的早期车型的死亡事故。该研究没有考虑可能影响死亡率的因素，如驾驶速度和每天行驶的里程数。

IIHS 研究与统计服务副总裁 Chuck Farmer 说：“总体来说，新款汽车比过去的汽车安全得多。但是遗憾的是，不同车型之间仍然存在很大的保护水平差异。而且在疫情期间，与超速相关的死亡事故也有所增加，这可能是为什么我们发现很多肌肉车在这个时期表现最差。”

根据 IIHS 的数据，以下是司机死亡率最高的十款车辆（单位：每百万注册车辆年死亡人数）：

三菱 Mirage G4（轿车）：205

三菱 Mirage：183

道奇挑战者：154

现代 Accent：152

雪佛兰 Spark：151

起亚 Rio（轿车）：122

道奇 Charger：118

雪佛兰 Camaro 敞篷车：113

日产 Altima：113

起亚 Forte：111

雪佛兰 Camaro：110

雪佛兰 Sonic：107

现代 Elantra：103

克莱斯勒 300：100

福特野马敞篷车：97

以下是导致其他车辆司机死亡率最高的十款车辆：

道奇 Ram 3500 Crew Cab 4x4：189

道奇 Charger：164

福特 F-350 Crew Cab 4x4：147

道奇 Ram 2500 Mega Cab 4x4：145

起亚 Optima：134

起亚 Rio（轿车）：133

道奇 Ram 2500 Crew Cab 4x4：122

福特 F-250 Crew Cab 4x4：120

道奇 Charger：105

道奇 Ram 1500 Crew Cab 2x4：104

吉普大切诺基 2WD：103

起亚 Forte：96

福特 F-250 SuperCab 4x4：95

日产 Altima：94

雪佛兰 Blazer：93

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