福特 F-150 Lightning 电动皮卡大降价，基础款车型降幅达 16.6%

IT之家 7 月 17 日消息，据路透社报道，福特汽车公司周一宣布降低其热门 F-150 Lightning 电动皮卡的价格，所有车型都有不同程度的调整。其中，最低配的 Pro 车型从原来的 59,974 美元降到了 49,995 美元，降幅达到了 16.6%。最高配的 Platinum 车型也从 98,000 美元降到了 91,995 美元，降幅为 6.2%。

福特此举是为了应对市场领导者特斯拉发起的电动汽车（EV）价格战。特斯拉此前曾多次降低其电动汽车的价格，导致一些传统汽车制造商的电动汽车在经销商处积压。福特作为一家致力于向电动汽车转型的公司，此次降价也是为了吸引更多消费者选择其 F-150 Lightning 电动皮卡。

福特 Model e 的首席客户官 Marin Gjaja 对新的定价发表了评论：“在推出 F-150 Lightning 后不久，原材料成本的急剧上涨、供应限制和其他因素推高了福特和我们客户的电动卡车成本。我们一直在幕后努力提高可及性和可负担性，以帮助降低客户的价格，缩短他们等待新 F-150 Lightning 的时间。”

IT之家注意到还有一点很重要，那就是降价之后，大多数福特 F-150 Lightning 车型（除了 Platinum）可能有资格获得高达 7,500 美元的联邦税收抵免。

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