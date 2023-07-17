AMD 锐龙 8000 移动处理器核显代号曝光：GFX1150 与 GFX1151，分别代表 16CU 与 40CU 型号

IT之家 7 月 17 日消息，据 VideoCardz 消息，AMD 锐龙 8000 移动处理器核显的代号出现在了开源代码中，分别为 GFX1150 与 GFX1151。

图源 GitHub

AMD GPU 有一个类似于 GFX**** 的代号，如 R7 7840HS 的核显代号为 GFX1103。据外媒报道，GFX1150 与 GFX1151 可能分别代表 AMD 锐龙 8000 移动处理器的 12 核“Strix Point”和 16 核“Strix Halo”的核显。

爆料称，12 核的“Strix Point”可能会采用 4× Zen5 + 8× Zen5c 的架构，核显规格 16CU，功耗为 28-54W。另外，16 核“Strix Halo”将采用 8× Zen5 + 8× Zen5c 或 16x Zen5 核心的设计，核显可达 40CU，功耗为 55-120W。

AMD 锐龙 8000 移动处理器 CPU 部分将升级为 Zen5 架构，Zen5c 则可能是小缓存核心，核显也将升级到“RDNA 3.5”的图形架构。

据IT之家此前报道，AMD R7 7840HS 系列处理器现已大量上市，其规格为 8 核 Zen4 + 12CU RDNA3。如果爆料属实的话，16CU 核显的“Strix Point”将是 R7 7840HS 继任者，而 40CU 核显的“Strix Halo”将开启核显的全新时代。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。