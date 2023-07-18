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消息称三星正和日企 MEIKO 合作开发智能戒指

2023/7/18 7:25:41 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 18 日消息，根据韩媒 The Elec 报道，三星已经和日企名幸电子株式会社（MEIKO）达成合作，共同推进智能戒指项目。

报告称名幸电子负责为三星制造智能戒指的印刷电路板（PCB），该戒指上市后应该叫 Galaxy Ring，主要面向健康和 XR 头显市场，可以比 Galaxy Watch 提供更准确的身体 / 健康数据。

三星昨日向欧洲监管机构提交了多项智能戒指相关的商标申请，三星计划让智能戒指作为 XR 头显设备的延伸，以进一步和苹果的 Vision Pro 头显竞争。

IT之家在此附上三星此前已经申请的商标名称如下：

  • Samsung One

  • Samsung Rhythm

  • Samsung Pulse

  • Samsung Circle

  • Galaxy Insight

  • Galaxy Index

  • Galaxy Circle

关于 MEIKO 介绍如下：

日本 MEIKO（名幸电子）株式会社成立于 1975 年，现已发展成为具有强大经济实力的跨国集团公司，并在日本成功上市。

其主营业务为设计、制造和销售高精度多层印刷电路板 (PCB) 及表面贴装产品 (SMT)，PCB 月产量近 50 万平方米，产值 50 亿人民币，居于全球行业领先水平。

该公司主要客户为索尼、松下、日立、三菱、佳能、丰田、博世、摩托罗拉、西门子、苹果、三星等国际知名品牌企业。

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关键词：三星

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