消息称三星正和日企 MEIKO 合作开发智能戒指

IT之家 7 月 18 日消息，根据韩媒 The Elec 报道，三星已经和日企名幸电子株式会社（MEIKO）达成合作，共同推进智能戒指项目。

报告称名幸电子负责为三星制造智能戒指的印刷电路板（PCB），该戒指上市后应该叫 Galaxy Ring，主要面向健康和 XR 头显市场，可以比 Galaxy Watch 提供更准确的身体 / 健康数据。

三星昨日向欧洲监管机构提交了多项智能戒指相关的商标申请，三星计划让智能戒指作为 XR 头显设备的延伸，以进一步和苹果的 Vision Pro 头显竞争。

IT之家在此附上三星此前已经申请的商标名称如下：

Samsung One

Samsung Rhythm

Samsung Pulse

Samsung Circle

Galaxy Insight

Galaxy Index

Galaxy Circle

关于 MEIKO 介绍如下：

日本 MEIKO（名幸电子）株式会社成立于 1975 年，现已发展成为具有强大经济实力的跨国集团公司，并在日本成功上市。

其主营业务为设计、制造和销售高精度多层印刷电路板 (PCB) 及表面贴装产品 (SMT)，PCB 月产量近 50 万平方米，产值 50 亿人民币，居于全球行业领先水平。

该公司主要客户为索尼、松下、日立、三菱、佳能、丰田、博世、摩托罗拉、西门子、苹果、三星等国际知名品牌企业。

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