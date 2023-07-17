用户反映三星 Galaxy Z Flip 4 手机屏幕出现绿线，且售后不给换

IT之家 7 月 17 日消息，近期，有多起三星 Galaxy 系列手机出现屏幕故障的案例。几乎所有受影响的手机都采用了 Super AMOLED 屏幕，而且屏幕上会自动出现绿色或粉色的线条。最近三星宣布，如果出现这种问题，超出保修期的 Galaxy Note 20 和 Galaxy S20 系列手机可免费维修。然而IT之家注意到，这些并不是唯一受到屏幕问题影响的设备，一些 Galaxy Z Flip 4 的用户也反映遇到了类似的情况。

据 Sammobile 报道，一位来自印度的 Galaxy Z Flip 4 用户称，他的手机在购买后不到五个月就出现了屏幕故障，该可折叠屏幕手机左上角出现了一条绿色的线。

该用户声称手机没有受到任何物理损坏，绿线是突然出现的，看起来像是三星方面的硬件问题。当用户联系服务中心时，售后人员却告诉他屏幕不在保修范围内，然而我们都知道屏幕是有保修的。该服务中心拒绝为这位 Galaxy Z Flip 4 用户免费更换受损的屏幕，当用户试图通过推特联系三星时，也没有收到该公司社交媒体团队的任何回应。

该网站指出，三星需要明确地与其售后服务网络沟通关于如何处理出现绿色 / 粉色线条的屏幕问题，还必须将免费维修政策扩展到 Galaxy S21、Galaxy S22 和 Galaxy Z 系列手机。如果三星不合理地拒绝更换受影响的 Galaxy 手机的屏幕，很可能会毁掉自己辛苦赢得的声誉，尤其是在那些一直忠于三星并花了大价钱购买高端手机如 Galaxy Z Flip 4 和 Galaxy S22 Ultra 的用户中。

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