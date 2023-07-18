三星 Galaxy Z Flip5 手机渲染图曝光：折叠下无缝、外屏支持键盘输入

IT之家 7 月 18 日消息，可靠消息源 Roland Quandt 近日分享了三星 Galaxy Z Flip5 可折叠手机的高清渲染图，不仅表明该机在折叠状态下没有缝隙，而且还显示外屏支持键盘输入、拍照等等。

IT之家在此附上渲染图如下，在展示一位模特照片的左右分别排列了 3 张图片，用于展示“文件夹”造型的外屏显示效果，其中最值得关注的是，外屏支持完整的 QWERTY 虚拟键盘，可以回复信息。

三星 Galaxy Z Flip5 折叠屏手机的外屏尺寸较上代更大，并且呈“文件夹”形状，整体辨识度较高。此外，该手机的后置摄像头呈横向排列，电源键以及音量键位于手机右侧。

三星 Galaxy Z Flip5 爆料规格信息如下：

6.7 英寸 FHD+ AMOLED 120Hz 内屏

3.4 英寸外屏

配备高通骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 芯片

1200 万像素主摄，支持光学防抖；1200 万像素超广角

机身正面配有 1200 万像素自拍摄像头

电池容量 3700mAh（典型值）/3591mAh（额定值），支持 25W 充电

8GB+128GB、8GB+256GB 两种规格

基于安卓 13 系统

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